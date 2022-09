Dispersi, ritrovata l'auto di Brunella: ora si cerca il corpo della donna | VIDEO

CORINALDO - Nel pomeriggio di oggi è stata ritrovata la Bmw serie 1 di Brunella Chiù. Il mezzo era incastrato nel letto del fiume Nevola a Corinaldo, nei pressi di via San Domenico. Come si vede dalle immagini l'auto della donna è praticamente andata distrutta. All’interno i carabinieri non hanno ritrovato nesun corpo, ma soltanto i documenti del mezzo che confermano che si tratta della donna scompara. Sul posto i carabinieri del nucleo subacquei di Pescara insieme al nucleo sommozzatori della finanza. Dopo varie manovre la BMW è stata estratta dal terreno insieme ai vigili del fuoco.