Ritoccare le tariffe della sosta per ricavare fondi sulle strade. L'assessore: «Ipotesi percorribile» | VIDEO

Le parole dell'assessore comunale aI lavori pubblici Stefano Tombolini, che fa il punto sui fondi a disposizione per le manutenzioni. Ritocco delle tariffe di sosta per avere soldi da destinare alle manutenzioni stradali? Non solo una voce. «Indirizzo da poter percorrere», spiega Tombolini.