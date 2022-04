Il caro-energia salva la frutta (per ora): «Ai clienti non chiediamo di più» | VIDEO

Il caro energia sembra salvare l'acquisto della frutta nel mercato rionale. Gli operatori di piazza d'Armi: «L'aumento delle spese lo assorbiamo noi, non grava sul cliente, almeno per ora»

ANCONA - Il caro energia sembra salvare l'acquisto della frutta e della verdura nel mercato rionale. Gli operatori di piazza d'Armi: «L'aumento delle spese lo assorbiamo noi, non grava sul cliente, almeno per ora». La preoccupazione maggiore c'è per le prossime settimane, quando aumenterà la necessità di annaffiare le piantagioni con un uso più massiccio di macchinari, trattori compresi.«Speriamo non succeda- dicono- per adesso è tutto sotto controllo».