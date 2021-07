Q4 e-tron, Audi sceglie Domina per presentare il suo nuovo gioiello | VIDEO

Esperienza 100% elettrica, potenza fino a 220 kW, accelerazione (da 0 a 100 km/h) in 6,2 secondi e autonomia fino a 520 chilometri. Sono solo alcuni dei dati della nuova Audi Q4 e-tron, presentata ieri alla concessionaria Domina di via Pirani ad Ancona. La Q4 e-tron è la prima Audi che si avvale del sistema audio premium "Sonos": dieci altoparlanti ad alte prestazioni: insieme ai bassi profondi, la riproduzione nitida del suono fa sì che i toni alti e bassi possano essere sperimentati nella loro piena intensità. Spostandoci all'interno, il nuovo head-up display con realtà aumentata, disponibile su richiesta per Q4 e-tron, proietta sul parabrezza le principali informazioni. L'amministratore delegato di Domina S.p.A, Paolo Giacchetti, fa il punto sulla nuova creazione in casa Audi e sul mercato automobilistico in pandemia.