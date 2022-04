"AtuXtu" con Stritti, il rap/jazz è sul palcoscenico | VIDEO

"AtuXtu" è il primo brano estratto dal nuovo album di “Strittmatazz”. L'artista anconetano Simone Micozzi, in arte "Stritti", lancia il nuovo lavoro. Si tratta del quarto album ed è la descrizione di un sogno. «Una visione che si ripeteva dal 1993 ogni volta che immaginavo il mio prossimo lavoro musicale» dice l'autore. «Dopo 30 anni è arrivato in modo spontaneo, mi sono ritrovato insieme a 31 amici tra leggende del Rap Italiano a una nuova generazione molto talentuosa, stessa cosa per i musicisti, unire i King del genere a futuri Re». Il video "A tu x tu" è stato girato all'interno del teatro Cortesi di Sirolo.

Credits

Chitarra: Davide Ballanti

Cantante: Giovanna Sofia Principi

Piano e Synth: Marumba

Mix: Simone Barbaresi

Master: Manuel De Lorenzi

Regia e Montaggio: Alessio Kgi Giaccaglia

Deep Sound RecordZ