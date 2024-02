Medici che ordinano pannoloni, infermieri al front-office: criticità e sfide dell'Azienda Sanitaria | VIDEO

L'Azienda Sanitaria presenta il report del 2024 e l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, ha fatto il punto in sintesi davanti alle telecamere. "Il nodo principale è la carenza di medici dovuto alla mancata programmazione degli ultimi 10 anni- ha commentato Saltamartini- abbiamo aumentato le norse di specializzazione, ma molti medici hanno scelto le specializzazioni più gettonate e c'è quindi carenza sulla medicina del territorio, medicina d'urgenza e 118. Stiamo riorganizzando il sistema con le Assistenze Domiciliari Integrate e i punti salute, dove i cittadini possono accedere per fare le analisi. In conferenza delle Regioni sono state presentate una serie di modifiche sull'aumento delle prestazioni dei medici e la mobilità di alcune specializzazioni. Basti pensare che per ordinare i pannoloni per persone incontinenti, in questo momento se ne occupano due medici e questo è un lavoro che potrebbe essere fatto a livello amministrativo. Il corretto impiego delle risorse è un tema che deriva dalla contrattazione nazionale e non locale, come al front-office dove potrebbero lavorare non infermieri ma amministrativi".