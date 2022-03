Arrivano nuovi agenti di polizia locale: «Saranno tutti operativi in strada» | VIDEO

ANCONA - In arrivo un concorso per l'assunzione di 15 nuovi addetti al corpo di polizia locale, che si aggiungeranno ai 25 assunti negli ultimi due anni, anche in sostituzione dei pensionamenti. «Rispetto alle richieste della città ne servirebbero molti di più ma non ce li possiamo permettere- dice il sindaco Valeria Mancinelli- quello che possiamo fare è impiegare risorse del bilancio e avere degli agenti in più. I nuovi assunti saranno tutti in strada, non impiegati in ufficio».