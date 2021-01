Scocca l'ora aperitivo: bar aperti, assalto al porto | VIDEO

A differenza dei locali in città, i bar e ristoranti del porto sono autorizzati a lavorare con servizio ai tavoli anche in orario serale (fino alle 22). Questo accade perché si trovano in un'area di transito di persone e merci, quindi sono equiparati agli autogrill e e ai servizi di ristoriazione di stazioni e aeroporti. In poche parole: per i titolari le limitazioni orarie della zona arancione finiscono all'altezza della sbarra di piazza della Repubblica. Dopo le diverse segnalazioni dei lettori e la chiusura di un locale in questa specifica zona proprio ieri, siamo andati a verificare cosa succede quando scocca l'ora aperitivo. Alle 19 la polizia controllava gli accessi ai bar e il rispetto delle norme anti-Covid in prossimità dei locali. Ogni sera i ristoratori affidano al personale il conteggio delle persone che chiedono di entrare, alcuni lasciano passare solo con prenotazione effettuata. Assembramenti? I titolari dei bar sottolineano come il problema sia la gestione del flusso di persone che entrano nell'area portuale: «Noi stessi siamo in difficoltà».