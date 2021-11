Area Marina, sindaco e commissione diventano "maschere": «Bla, bla, bla!» | VIDEO

Flash mob di Fridays for future e appoggiato da altre associazioni oggi davanti al Comune di Ancona. La richiesta: il referendum sull'Area Marina Protetta, il cui teto è stato bocciato tre volte dalla commissione comunale

Un solo coro. «Bla, bla, bla» accompagnato da maschere di cartone che rappresentano il sindaco Valeria Mancinelli, l’assessore all’ambiente Michele Polenta e i membri della Commissione comunale chiamata vagliare il testo del referendum e respinto per tre volte: Daniele Berardinelli, Tommaso Sanna e Claudio Freddara. Flash mob oggi pomeriggio davanti al Comune organizzato da Fridays for Future e appoggiato da altre associazioni ambientaliste e non solo.