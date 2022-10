Palazzina al porto, area polifunzionale e asilo senza corridoi: lo studio anconetano in lizza per il premio internazionale di architettura | VIDEO 

Tre progetti eco-friendly, tutti ideati da uno studio anconetano e selezionati per il The Plan Award 2022, il premio internazionale delle eccellenze in architettura

ANCONA - Tre progetti “made in Ancona” selezionati per il The Plan Award 2022, il premio internazionale delle eccellenze in architettura. Lo studio Simone Subissati Architects con la collaborazione dell’ingegner Domenico Lamura ha firmato le tre idee che rivoluzionano il tema della sostenibilità, con un occhio al concetto di bellezza e alla funzionalità. Si tratta della nuova sede dell'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM-CNR), che si sposterà nella ex palazzina direzionale Fincantieri; il centro polifunzionale del Sacro Cuore di via Maratta e una scuola materna a Sirolo, senza corridoi.