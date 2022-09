Auto bloccate nel fiume di fango | VIDEO

ARCEVIA - I vigili del fuoco sono al lavoro nelle Marche e in Umbria dal tardo pomeriggio di oggi per le violente piogge che stanno interessando le due regioni: in particolare in provincia di Ancona colpiti i comuni di Arcevia, Sassoferrato e Fabriano. Esondato il torrente Sanguerone nei pressi di Sassoferrato. 60 gli interventi effettuati dalle squadre in tutta la regione per prestare soccorso a persone rimaste bloccate nelle abitazioni, allagamenti, alberi abbattuti e smottamenti. Nel filmato la strada invasa dall’acqua nella zona di Arcevia.