Fila in regata e pulisce il mare: a bordo di Anywave Safilens | VIDEO

Fa tappa a Marina Dorica “Un mare di idee per le nostre acque” la campagna di Coop in partnership con LifeGate che per il 2021 ha l’obiettivo di installare in tutto il territorio nazionale 34 nuovi Seabin, sistemi di filtraggio che ripuliscono le acque da materiale plastico. Ormeggiata anche una barca da regata eco-friendly

Fa tappa ad Ancona, a Marina Dorica, “Un mare di idee per le nostre acque” la campagna di Coop in partnership con LifeGate che per il 2021 ha l’obiettivo di installare in tutto il territorio nazionale 34 nuovi Seabin collocati, che si aggiungono ai 12 già posizionati nel 2020, nelle acque di mari, fiumi, laghi per ridurre l’inquinamento da plastica e microplastiche. Il vero protagonista della campagna è il Seabin, un cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, cattura i rifiuti, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d'acqua all'ora e necessita di interventi di svuotamento e pulizia. Con la campagna di Coop arrivata ad Ancona, sono stati inaugurati oggi il trentacinquesimo e trentaseiesimo Seabin di questa iniziativa, installati a Marina Dorica. Confermato infatti come partner scientifico LifeGate, Coop allarga il suo progetto e include tra i nuovi compagni la barca a vela Anywave Safilens, la prima ad aver istituito a bordo la figura del “RECO” Responsabile ecologico e ad aver stilato un Decalogo di comportamenti da cui non derogare sia in navigazione che nelle fasi di attracco nei porti. La barca prenderà parte all'ormai prossima Regata del Conero. Noi siamo saliti a bordo.