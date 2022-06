Otto anni in roulotte, ora Anna vive in un container dimenticato: la sua storia | VIDEO

La donna vive da alcuni anni in un container nascosto dalla vegetazione a Posatora. Ci ha ospitato e raccontato la sua storia

La donna vive da alcuni anni in un container nascosto dalla vegetazione a Posatora, precisamente da quando la roulotte in cui abitava nel parcheggio dello stadio è stata distrutta da un incendio. Stamattina ci ha ospitato e raccontato la sua storia: dall'allontanamento da casa, a causa di cattivi rapporti con la madre adottiva, al rifugio che si è trovata tra gli arbusti e in cui vive con una cucciolata di gatti.