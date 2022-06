Bigiotteria potenzialmente pericolosa, scattano i sequestri durante l'evento per gli ambulanti | VIDEO

Anelli, bracciali, orecchini e altri prodotti a diretto contatto con il corpo, che non erano accompagnati dalle informazioni sui materiali che li componevano e con il rischio che contenessero allergeni o componenti pericolosi

Anelli, bracciali, orecchini e altri prodotti a diretto contatto con il corpo, che non erano accompagnati dalle informazioni sui materiali che li componevano e con il rischio che contenessero allergeni o componenti pericolosi. I finanzieri della tenenza di Senigallia hanno sequestrato 10mila articoli di bigiotteria per un valore complessivo di 50mila euro. Tutto, durante i controlli del Mercato europeo del commercio ambulante. Nei guai è finito un vemditore bengalese, che esercitava presso un centro commerciale. Per lui è scattata una sanzione amministrativa oltre alla segnalazione alla camera di commercio.