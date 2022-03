«Ucraini rifugiati veri», l'intervento della Andreoli e il richiamo in diretta | VIDEO

L'intervento integrale di Antonella Andreoli e la frase relativa ai rifugiati ucraini, con il richiamo in diretta del Presidente del consiglio Comunale Tommaso Sanna

L'intervento integrale di Antonella Andreoli e la frase relativa ai profughi ucraini, con il richiamo in diretta del Presidente del consiglio Comunale. Le parole "veri profughi ucraini" hanno generato un botta e risposta anche via social tra Francesco Rubini (Altra Idea di Città) e la stessa Andreoli, che ha replicato con una smentita. «Il Consigliere Rubini mi ha attribuito un termine mai detto, procederò per calunnia» ha risposto la Andreoli al «Dite voi se c'è limite alla vergogna» postato da Rubini. Il video integrale tratto dal Consiglio Comunale.