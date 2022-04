Sulle tracce di Andreea, il Pm lascia la caserma dei carabinieri | VIDEO 

Il pm Irene Adelaide Bilotta esce in auto dalla caserma dei carabinieri di Jesi. Intanto i militari stanno ascoltando tre persone

Caso Andreea, il pm Irene Adelaide Bilotta esce in auto dalla caserma dei carabinieri di Jesi in corso Matteotti. I militari stanno ascoltando tre persone: si tratta del fidanzato della ragazza scomparsa, Simone, e di Francesco, il proprietario del casolare posto sotto sequestro stamattina. C’è anche una terza persona, di cui al momento non si conoscono i dettagli.

Il magistrato, uscito poco prima delle 15, si sta probabilmente recando nel casolare posto sotto sequestro stamattina.