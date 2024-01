Andreea Rabciuc, il giallo della finestra sul retro ed il pozzo. Ecco il casolare dove è stata ritrovata | VIDEO

CASTELPLANIO - Sono terminati poco dopo le 4 di questa notte agli accertamenti da parte di carabinieri e SIS. Gli investigatori hanno perlustrato il casolare abbandonato al civico 26 di via Montecarottese dove, nel pomeriggio di ieri, sono stati ritrovati dei resti umani attribuibili ad Andreea Rabciuc, la 28enne romena scomparsa nel marzo del 2022. Questa mattina abbiamo fatto un giro attorno al casolare abbandonato, riprendendo la finestra sul retro trovata rotta pochi giorni dopo la scomparsa della ragazza, oltre ad un pozzo che si trova a pochi metri di distanza. Intanto, sempre nella notte, sono stati portati via i resti trovati all'interno dell'ex cucina adibita a legnaia, in attesa dell'esame autoptico che dovrebbe essere effettuato nelle prossime ore. Le immagini.