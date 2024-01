Andreea Rabciuc, la mamma disperata sul luogo del ritrovamento: "Ditemi che non è lei" | VIDEO

CASTELPLANIO - Le urla disperate di Georgeta Croceanu. La donna, mamma di Andreea Rabciuc, si è presentata al casolare di via Montecarottese intorno alle 9 di sabato sera. "C'è mia figlia dentro? Può darsi che non è lei" ha urlato in lacrime ai carabinieri. A quel punto si è rivolta ad Emanuele Giuliani, avvocato dell'ex fidanzato della figlia Simone Gresti, ad oggi unico indagato nella scomparsa della giovane donna. "Tu stai difendendo un criminale che ha ammazzato la mia bambina. Io sono la madre che da due anni la sta cercando, come puoi difendere il tuo cliente?".