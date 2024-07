A nuoto, senza mani, attraversa lo Stretto di Messina: Lanari, che impresa!

La grinta, il cuore e la forza di volontà a superare ogni barriera, ad oltrepassare i propri limiti. A confermare che, davvero quell’ “Impossible is nothing” citato in un celeberrimo spot è una verità insindacabile. Andrea Lanari lo ha fatto, tuffandosi e sfidando, le correnti dello Stretto di Messina, che lo hanno accolto dopo quel tuffo pieno di determinazione, di rabbia e di caparbietà. Ha compiuto a nuoto l'intera traversata in appena un'ora e ventisei minuti, Andrea. Lo ha fatto senza potar contare su entrambe le mani, tranciate via nel 2012 a causa di un grave incidente sul lavoro. Da quel momento, l'atleta marchigiano ha iniziato un lungo percorso verso il definitivo riscatto. Insieme a lui il figlio appena maggiorenne Kevin che lo ha sempre incoraggiato a non mollare, decidendo di essergli al fianco anche durante questa impresa che non ha precedenti. A dargli manforte anche l'amico ed ex collega Lorenzo Carnevalini e l'istruttore di nuoto Marco Trillini con cui Andrea ha iniziato la preparazione atletica alcuni anni fa.