Una sola parola per definire quello che è andato in scena ieri sera dalle Grotte di Frasassi: "incanto". Una sola parola che racchiude in sé tutta l'essenza e l'intensità di uno spettacolo unico nel suo genere. Ieri pomeriggio alle 19 ora italiana il Maestro Andrea Bocelli si è esibito nel cuore delle Grotte di Frasassi. Un evento straordinario trasmesso in un'esclusiva diretta dalla sua pagina Facebook . Ecco le immagini (Pagina Facebook Andrea Bocelli).