«We're making gnocchi!»: La cooking class di Andrea incanta i newyorkesi | VIDEO

Andrea Belfiore, anconetano di 34 anni, impegnato nella Classe di Cucina per un'azienda multinazionale che si è rivolta a lui per un'iniziativa di "team building". L'iniziativa rientra negli eventi di "Italia like locals", una vera e propria azienda lanciata dallo stesso Andrea negli Stati Uniti con cui il marchigiano insegna l'arte delal cucina italiana. Belfiore era partito per gli States nel 2007, con in valigia una borsa di studio dell’Umbria Jazz, il pass per entrare al Berklee College of Music di Boston e il sogno di diventare un musicista. Quando ha scoperto che la sua passione per la cucina poteva diventare un business, ha creato un format di food-entertainemnt semplice ma di successo: aperitivo, classe di cucina con prodotti italiani, mangiata in compagnia e spettacolo a sospresa. Rimodulata "online" a causa dell'emergenza Coronavirus, l'attività di "Italia like locals" ha conquistato anche Joe Bastianich, che ha deciso di collaborare con Andrea nelle "class" dedicate al vino.

Credit video: Perla Masi

Instagram @italialikelocals