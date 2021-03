Picnic, musica, tintarelle e passeggiate: la strana zona rossa di Ancona | VIDEO

Ore 10,40 del 3 marzo 2021. Primo giorno di zona rossa ad Ancona, anche se in giro ci sono diverse persone in barba a raccomandazioni e divieti. Spostamenti per comprovati motivi? Difficile pensarlo, soprattutto davanti alla rotonda del Passetto usata come area picnic da tre ragazze che non si sono fatte mancare nemmeno l'accompagnamento musicale. C’è anche chi si cimenta in attività subacquee davanti allo storico monumento, chi sceglie gli scogli per contemplare l’infinito e coppie che non si sono perse la giornata primaverile per una mattinata romantica. Mancava solo lo shopping, ma la chiusura dei negozi dopo l'ultima ordinanza della Regione non lo ha permesso. Il Covid fa veramente paura?