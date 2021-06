Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancona - Salento in monopattino: è iniziata l'impresa di Stefano | VIDEO

Stefano Giusto, agente di polizia localedi Venezia, è partito questa mattina dal Passetto per arrivare a Santa Maria di Leuca in monopattino. Un messaggio di rispetto per l'ambiente ma anche una vera e propria sfida