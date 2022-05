Ancona risorgimentale, l'obelisco Gervasoni visto dagli studenti | VIDEO

Domani, sabato 7 maggio e domenica 8 al via l'iniziativa aperta alla cittadinanza "I sentieri del Risorgimento": un percorso ciclopedonale per riscoprire storia e cultura del territorio. L'iniziativa è organizzata dal circolo Legambiente Il Pungitopo insieme all'Istituto di Istruzione Superiore di via Marini in collaborazione con LegambienteMarche Onlus, Associazione Mazziniana Marche, Anpi Sezione di Ancona “Gino Tommasi”. Gli studenti del Savoia-Benincasa, coordinati dalla professoressa Francesca Paolinelli, dopo un accurato lavoro di ricerca durato settimane hanno individuato e strutturato un percorso storico culturale che attraversa i luoghi del Risorgimento anconetano e in questi due giorni guideranno i cittadini alla riscoperta dell'obelisco Gervasoni, del forte Garibaldi di Pietralacroce e del Monumento ai Caduti della battaglia di Monte Pelago. "Riscopriamo la nostra città e aiutiamola a risorgere" lo slogan dell'iniziativa.