ANCONA - A mezzanotte scadrà il termine per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di LegaPro, e ad agitare la piazza di Ancona arrivano le indiscrezioni sulla base delle quali il club biancorosso non avrebbe la documentazione in regola per poter vedere accettata la richiesta di posizionarsi nella griglia del prossimo torneo di C. Sulle base dei rumors circolati, a non essere a posto sarebbero i versamenti degli emolumenti ai tesserati relativi alle mensilità di marzo ed aprile. Nel pomeriggio di oggi una delegazione di ultras biancorossi ha avuto un acceso colloquio con la dirigenza. L'amministratrice delegata Roberta Nocelli: «Per lo meno devo iscrivere la società in Serie D».