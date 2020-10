I 24 marrani, il ghetto e un cimitero che fa storia: a spasso per l’Ancona ebraica | VIDEO

La guida Maria Brunori e il coordinatore del Tribunale rabbinico, Vittorio Robiati Bendaud, ci accompagnano nel tour dell’Ancona ebraica. La storia di questo popolo nella città dorica, fatta di secoli di tensione, passa per luoghi simbolo come piazza Malatesta, teatro del massacro dei “marrani”. Poi c’è il ghetto in centro e naturalmente il cimitero nel parco del Cardeto, uno dei più significativi in Europa. Qui sono sepolti molti nomi illustri che hanno fatto la storia dell’ebraismo. Il tour prevedeva anche la visita alla sinagoga di via Astagno, che però non è stato possibile visitare dall’interno a causa delle ultime misure anti-Covid.