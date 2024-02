"Ad Ancona si incontra il mondo", lo spot sul turismo incanta alla Bit di Milano | VIDEO

Ancona protagonista nei giorni scorsi alla Bit di Milano. Per promuovere il turismo in città, uno spot ha posto l'accento sui punti di forza della dorica: da Portonovo al porto turistico, passando per i monumenti e i paesaggi che raccontano l'anima anconetana. La Regione Marche ha dedicato uno stand specifico proprio ad Ancona lo scorso 4 febbraio.