Bonifica amianto negli ospedali, Baldelli: «Cambio di passo nel diritto alla salute» | VIDEO

Al via nelle Marche il Piano di bonifica dell’amianto per ben 21 ospedali della regione in tutte e 5 le Aree Vaste. La giunta regionale ha approvato la delibera per destinare agli ospedali regionali 4,7 milioni di euro per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto