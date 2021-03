Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pronto soccorso sotto pressione, anche oggi coda di ambulanze | VIDEO

Ambulanze in attesa al pronto soccorso di Torrette. Continua la carovana dei mezzi, costretti ad attendere nel piazzale con a bordo pazienti Covid. Nei reparti non c'è posto, l'assistenza dei casi non critici si fa direttamente sui veicoli