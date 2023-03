Verso le elezioni: «Due liste per cambiare Ancona» e Rubini punge Sparapani (M5S) | VIDEO

Presentazione ufficiale per i candidati della coalizione formata, al momento, da "Altra Idea di Città" e dalla civica "Ancona città aperta". Francesco Rubini si candida a sindaco e punge Enrico Sparapani (M5S):«Può entrare chiunque, ma chi arriva alla fine non può dettare alcunché. Io il candidato sindaco? Per la mia storia in consiglio comunale e impegno politico credo che il mio nome abbia più skill di un candidato arrivato l'altro ieri».