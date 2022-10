Un mese senza Brunella, continuano senza sosta le ricerche della 56enne. Tra i soccorritori anche il figlio Simone | VIDEO

A un mese dall’alluvione che ha colpito la provincia di Ancona, continuano le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca di Brunella Chiù, l'ultima persona che risulta ancora tra i dispersi. Nel video gli specialisti sommozzatori impegnati stamattina a scandagliare l’alveo del Nevola nella zona di Barbara e Castelleone. Della donna però non c'è ancora traccia. Nell'alluvione ha perso la vita sua figlia Noemi Bartolucci, 17 anni, mentre il figlio Simone è riuscito miracolosamente a mettersi in salvo. C'è anche lui tra i volontari che la stanno cercando da quel maledetto 15 settembre.