La polizia municipale è intervenuta questa mattina alla Baraccola per restringere una parte di via I maggio. Acqua in strada, disagi al traffico

La polizia municipale è intervenuta questa mattina alla Baraccola per restringere una parte di via I maggio all'altezza della rotatoria del cinema e in direzione Camerano. Acqua in strada, disagi al traffico. Rallentamenti dalla fine dell'asse.