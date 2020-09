Riconquistare l’Italia non si presenta ad Ancona: «Non c'è nessun candidato valido» | VIDEO

La serie di incontri con i candidati alla presidenza della Regione Marche si chiude con Alessandra Contigiani (Riconquistare l’Italia). Quella di Ancona è l’unica provincia in cui la lista sovranista non ha presentato candidature. Cos’è successo? «Non abbiamo trovato candidati consiglieri validi e non ce la siamo sentita di prendere in giro gli elettori» ha spiegato la Contigiani. Per la candidata però le elezioni nascono già con un vizio di forma: «Da regolamento gli anconetani avrebbero potuto comunque votare per il candidato presidente, ma questo non è stato consentito. La Regione si è opposta nonostante il parere di molti tecnici che ci davano ragion e nel futuro valuteremo se proporre l’invalidazione della votazione stessa».