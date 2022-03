Albeggiando con gli "Albisti anonimi": pieno di energia al sorgere del sole | VIDEO

Ore 6.18, l'ora esatta in cui la scalinata del Passetto è diventata un posto da fiaba. Il gruppo di ragazzi si riunisce ogni martedì per fotografare il sorgere del sole e condividere lo spettacolo in una spettacolare diretta Instagram. Tra loro anche Martina Pozzan, che lo scorso dicembre si gettò in mare per salvare un uomo caduto nell'acqua gelida e che stamattina ha ricordato quella mattinata particolare. "Vieni a fare l'alba con noi" è lo slogan degli Albisti anonimi. Li abbiamo presi sul serio.