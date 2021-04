L'arancione, quello bello: l'alba sul mare del Conero è pura magia | VIDEO 

I videoclip sono state realizzati e pubblicati su Instagram dal gruppo albistianonimi2.0, gruppo che si riunisce alle prime luci del giorno per immortalare il levar del sole nei posti più belli della riviera. Non servono parole per descrivere la bellezza di ciò che hanno visto dal vivo questi ragazzi. Si parte con le immagini riprese dalla Seggiola del Papa. A seguire, la colazione con vista mozzafiato, decisamente di buon mattino, su un Passo del Lupo come non l’avete mai visto. (Crediti: Instagram @albistianonimi2.0)