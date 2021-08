VIDEO | La frana tra Mezzavalle e il Trave

Evacuate 32 persone che si trovavano nel tratto interdetto. Sul posto è accorso il gommone Salvamento di Portonovo in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo e il 118

Paura oggi, 20 agosto, verso mezzogiorno a Portonovo. Ben 32 persone sono state fatte evacuare dal tratto interdetto alla balneazione.

La grossa nuvola bianca e il boato ha fatto scattare i soccorsi. Sul posto i volontari del Gommone Salvamento di Portonovo in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo. Presente anche il personale del 118 e le motovedette della Guardia Costiera. Per fortuna non ci sono stati feriti. Salvati anche due cani.