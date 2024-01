Caos voli di continuità territoriale, parola all'Agenzia per il Turismo: "I marchigiani non hanno perso un euro" | VIDEO

Una fideiussione mai concessa, una fattura «compilata erroneamente» e «risposte mai date». Atim e Ancona International Airport rispondono ad Aeroitalia, compagnia aerea che ha annunciato il prossimo stop ai voli di continuità territoriale. Botta e risposta sulle responsabilità di un contratto firmato con decorrenza 1 dicembre ma saltato qualche settimana prima. Se la compagnia ha annunciato di garantire i voli fino a ottobre 2024 per poi chiudere alla possibilità di una permanenza al "Sanzio", Marco Bruschini (direttore dell'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche) e Alexander D'Orsogna (ad Ancona International Airport) hanno ricostruito la vicenda dal loro punto di vista. Punto di partenza: «La Regione Marche non ha speso soldi in questa storia, Aeroitalia non ha avuto nemmeno un euro ed è singolare che mi si attacchi per questo» ha messo in chiaro Bruschini.