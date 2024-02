Voli di continuità, Acquaroli contrattacca: «Prima garantite il servizio, poi parlate di percentuali» | VIDEO

ANCONA - Caos voli di continutià, con Aeroitalia che paventa l'addio alle rotte da Falconara per Milano, Roma e Napoli. Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, replica alla compagnia: «Il volo di continuità è come un pullman che deve passare a orario prima di parlare di percentuali onorate il servizio per come lo paghiamo».