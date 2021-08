Ancona capitale della cultura mediterranea, torna il Festival AdMed | VIDEO

Torna il Festival Adriatico Mediterraneo, con qualche settimana di anticipo rispetto alle altre 14 edizioni per consentire le celebrazioni in città del centenario della nascita di Franco Corelli. L’Albania sarà protagonista nella kermesse che si svolgerà dal 18 al 22 agosto, proprio nell’anno in cui il Paese balcanico ricopre la presidenza di turno della Macroregione Adriatico-Ionica.