"Adele" il video musicale che ha corso contro il tempo | VIDEO

"Adele" è il video musicale del duo composto da Claudio Bruzzesi e Francesco Venanzi, in arte Audiobruz e Vez. E' stato girato in sole sei ore prima che le Marche diventassero zona rossa. Ideato e girato da Mirco Bruzzesi (Magnetica Lab), il video parla di una ragazza immaginaria che incarna la poca consapevolezza di sé. «Adele è una figura aleatoria- racconta Francesco- una persona che sa di non essere perfetta ma si ripete sempre di non potercela fare. Nel ritornello dico: “Adele con gente dentro e la notte intorno”, significa l’avere sempre critiche dentro di sé, poi aprire gli occhi e vedere il buio della notte. Poi la canzone dice: “se senti il rumore di chi parla d’amore tu balla forte e non sentire nulla”. Questo indica la rivoluzione che ognuno deve fare dentro di sé. Le critiche bisogna prenderle da chi sa cosa ti sta dicendo, non da chi giudica senza sapere». Genesi particolare: «Lo abbiamo girato in sei ore, un week end- racconta Claudio- eravamo in zona arancione e sapevamo che la settimana successiva saremmo passati al rosso. Entrambi lavoriamo come grafici e il video potevamo girarlo solo nel tempo libero. Se non ci fosse stato il Covid avremmo girato all’una di notte, invece è stato tutto concentrato dalle 18 alle 21,45». In alcuni momenti del video si vedono i ragazzi in macchina e senza mascherina. «Subito prima di fare il video ci siamo sottoposti tutti al tampone, anche la ballerina- spiega Francesco- e siamo risultati negativi. Sia io che che claudio li facciamo spesso, perché anche in studio siamo sempre insieme».

Film Credits:

Regia, DoP: Mirco Bruz

Editing: Audiobruz

Ballerina: Emma Paciotti

Stylist: Sofia Marasca

Song Credits:

Music video by Magnetica lab, Audiobruz, Vez Venanzi performing Adele

Melodie e Testi: Vez Venanzi

Produzione: Audiobruz