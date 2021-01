«Attacco ad anni di conquiste, hanno dichiarato guerra alle donne» | VIDEO 

In piazza per la libertà di scelta delle donne sul portare avanti o meno una gravidanza: Il Movimento Altra Idea di Città ha organizzato questa mattina una conferenza stampa in piazza Roma per rispondere al centrodestra marchigiano sulla questione della pillola abortiva. Martedì scorso infatti il consiglio regionale ha respinto la mozione in cui il Pd marchigaino chiedeva di autorizzare la Ru486 nei consultori, come previsto dalle linee guida del Ministero della Salute l’estate scorsa. A far scoppiare la bufera sono però state le parole, nella stessa seduta, del capogruppo FdI Marche Carlo Ciccioli, che aveva difeso la sua idea di vietare l’aborto farmacologico parlando di calo della natalità e di «italiani che hanno il diritto di riprodursi e non essere ridotti come i nativi americani». Si fa strada l’ipotesi di un corteo.