Gli alunni "diventano" Willy Wonka: l'opera d'arte con 50 chili di cioccolato | VIDEO

Coltelli, torcioni, guanti, tutti gli attrezzi che uno chef possa usare sono interamente in cioccolato. L'opera d'arte, realizzata dagli studenti della 4 A indirizzo Dolciario dell’Istituto Alfredo Panzini di Senigallia, ha richiesto giorni di lavoro. “Abbiamo voluto rappresentare la fine di una giornata di uno chef o di un pasticcere: cioè quando stanco del lavoro, lancia il torcione sul bancone e pensa a un po’ di sano riposo” spiega Fabio Mangialardi, chef e docente dell’Iis Panzini, indicando delle conchiglie fatte di cioccolato bianco. “Facciamo questo lavoro con il cuore, ma a volte arriviamo a fine giornata davvero stanchi. E pensare al mare ha un effetto rigenerante” dice Mangialardi. L'opera è esposta nei locali della Fiera della Biodiversità, all'interno del Panzini, che ospita le eccellenze della regione Marche, 50 aziende, associazioni di categoria ed enti di alta formazione. La Biodiversity Exhibition è stata aperta in questi giorni in occasione della 35ma Conferenza delle scuole alberghiere europee, che ha visto 400 giovani studenti gareggiare nelle Olimpiadi dell'enogastronomia e del turismo,