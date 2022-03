Stamura flirta con Ettore e "Buriò": il video per la Croce Gialla è tutto da ridere | VIDEO

ANCONA - Lui che risponde al telefono è Ettore Budano noto attore anconetano mentre dall’altra parte del telefono, a richiedere un soccorso al centralino della Croce Gialla, Stamura, la bidella del Pinocchio in realtà Lucia Fraboni insegnante di lettere ma anche attrice di teatro e voce storica della radiofonia marchigiana. Entrambi si sono messi a disposizione per registrare lo spot in favore della Croce Gialla di Ancona, con il video che è stato registrato e montato da Daniele Frontini della Motik.

Un video esilarante che ricorda quanto sia importante il 5x1000 per la Croce Gialla di Ancona come puntualizza il presidente Alberto Caporalini: «Per prima cosa voglio ringraziare Ettore Budano e Lucia Fraboni per il tempo che ci hanno messo a disposizione oltre che a Daniele Frontini sempre disponibile nei confronti della Croce Gialla. La nostra è una associazione che è nel cuore degli anconetani. Il gesto del 5X 1000 non costa nulla ma ogni anno ci da la possibilità di comperare una nuova ambulanza che ovviamente viene messa a disposizione della cittadinanza. La Croce Gialla è un bene di tutti e ognuno di noi può dare una mano per sostenere l’associazione».