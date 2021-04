Investimento mortale, 18enne travolto dal treno merci | VIDEO

Erano circa le 9 quando i macchinisti del treno merci in transito alla stazione di Chiaravalle hanno visto distintamente il ragazzo gettarsi sotto il convoglio. E’ questo che hanno raccontato agli agenti della polizia ferroviaria, intervenuti sul posto per i rilevamenti e chiamati ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Per il 18enne chiaravallese non c'è stato nulla da fare. Inutile il tentativo estremo di frenata del locomotore, così come l’arrivo dei mezzi di soccorso del 118. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici di Rete Ferroviaria. La circolazione dei treni è rimasta bloccata per tutta la mattinata ed è tornata alla piena regolarità solo intorno a mezzogiorno.