Stuntman, test drive e tuning. La Vallesina romba: torna il Motorshow

MONSANO - Nel weekend 8/10 Settembre 2023, al Paradise di Monsano, torna il Motorshow Vallesina: è la quarta edizione, sempre con ingresso gratuito. L’organizzazione dell’evento è del “Paradise” di Monsano rappresentato dal titolare Enrico Marconato, insieme all’Autoscuola Esina, di Maurizio Paolinelli.

Si inizia venerdì sera con le prove degli show e il raduno tuning. Taglio del nastro sabato 9 Settembre alle 16.00 con il sindaco di Monsano Roberto Campelli e la campionessa Elisa Di Francisca. Sabato e domenica: 2 giorni dedicati ai motori dalle 14:00 alle 24:00 con diverse aree tematiche ed intrattenimento, oltre a diversi punti food & drink.

- Area Drift: esibizione di piloti stuntman professionisti su auto, moto e quad

- Area 4x4: show di fuoristrada (in collaborazione con Autofficina Morganti)

- Area espositiva partner concessionari e negozi auto/moto - Supercar Test drive: Ferrari 812 gts e Ferrari Portofino Novità 2023 Show delle BMX freestyle: spettacolo dei migliori Riders Italiani con tricks unici mai visti dal vivo.

Presente il team più famoso d’Italia, Kobra Bmx Show Team, nato nel 2010 da un’idea di Alessandro Barbero. Gli atleti presenti fanno parte della nazionale italiana BMX Freestyle.

Ad arricchire il programma: il Concorso “Un volto per fotomodella” (sabato sera) tra i giurati sarà presente Tommaso Marini e IL VILLAGGIO DEL CLUB SCHERMA JESI (domenica) con dimostrazioni e possibilità di provare l’arte della scherma insieme ad alcuni campioni del fioretto. Il pubblico potrà salire a bordo e provare l’adrenalina di “Drift” e “4x4 offroad” a fianco dei piloti. E poi la variegata proposta food & drink: stand gastronomici con dj set per la cena del sabato e della domenica, in aggiunta ai servizi del locale, che rimarrà sempre operativo durante l’evento. Programma ufficiale degli eventi: https://www.paradise-monsano.com/grandi-eventi/motorshow-vallesina/. Uff.Commerciale Paradise srl ufficiocommerciale@paradise-monsano.com