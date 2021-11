Nazionale di pesca in apnea: al via il 38esimo trofeo Komaros sub

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Domenica 31 ottobre si è svolto ad Ancona il 38esimo Trofeo Komaros – 21esimo Memorial Fabio Bolli organizzato dal Kòmaros Sub Ancona con la collaborazione logistica del Marina Dorica. Ottime le catture complessive, vittoria individuale di Marco Manfrini del Centro Subacqueo Pesaro davanti a Lorenzo Cioffi e Rushani Oltjan del Kòmaros Sub Ancona. Vittoria a squadre per il Kòmaros Sub Ancona con tre atleti tra i primi quattro.

Dopo che negli ultimi anni il Trofeo Kòmaros veniva svolto con precarie condizioni meteo-marine, acque torbide e poche prede, finalmente domenica 31 ottobre, la manifestazione si è svolta con condizioni ideali. Cielo velato con qualche squarcio di sole, mare calmo, acque limpide, che hanno consentito buone catture agli atleti in una manifestazione giunta alla sua trentottesima edizione ed intitolata al ricordo di Fabio Bolli, fondatore della società, indimenticabile dirigente, istruttore di immersione, giudice di gara ed instancabile organizzatore di manifestazioni. Ventisette i concorrenti di varie società presenti alla partenza. Come sempre ottima l’organizzazione per questa importante occasione. Il Kòmaros Sub Ancona, con il fondamentale supporto del Marina Dorica, forniva vari mezzi veloci con a bordo due medici e vari sub di soccorso, oltre che la direzione di gara, la giuria e l’assistenza, mentre sette barche e gommoni trasportavano ed assistevano gli atleti.