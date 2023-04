La pioggia non ferma il Volley S3: i giovani pallavolisti in campo al PalaRossini

Le condizioni meteo avverse non fermeranno l’entusiasmo e la voglia di volley. In considerazione delle possibili piogge, che dovrebbero bagnare Ancona nella giornata dì lunedì 17 aprile, l’evento Volley S3 di Ancona, inizialmente in programma in Piazza Pertini, è stato spostato spostato all’interno del PalaPrometeo Estra "Liano Rossini". Si tratta di una manifestazione dedicata al Volley S3, avviamento al gioco della pallavolo attraverso attività ludiche e alcune facilitazioni per i ragazzi che lo praticano. L’evento che, vedrà la presenza del commentatore Rai di pallavolo Andrea Lucchetta (già campione continentale e iridato con la maglia della Nazionale azzurra, e capitano dell’Italia nominata dalla FIVB come squadra simbolo del XX secolo) si inserisce all’interno del lungo percorso promozionale che sfocerà con il doppio appuntamento di settembre. Infatti, il PalaPrometeo è stato scelto come location per due incontri del girone eliminatorio dei campionati europei che vedrà l’Italia opposta a Svizzera (lunedì 4) e Germania (mercoledì 6).

Il programma della giornata prevederà l’accoglienza, su più turni, degli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle prime medie della città, della provincia e della regione, e dalle 14,30 alle 18 la partecipazione degli atleti più giovani delle società sportive marchigiane. Quella di Ancona è la seconda tappa di questo “Giro d’Italia” che porterà il Volley S3 negli impianti e nelle piazze della penisola, seguendo un fil rouge che collegherà simbolicamente tutte le città che nei mesi di agosto e settembre ospiteranno i Campionati Europei femminili e maschili. Il tour 2023, partito da Verona il 10 marzo, passerà da Ancona ed entrerà successivamente nel vivo con gli appuntamenti di Firenze (27 aprile) e Bari (4 maggio), prima di proseguire con Bologna (11 maggio), Torino (17 maggio), Monza (22 maggio) e Roma (26 maggio). Ultima tappa sarà in Umbria con Perugia che accoglierà i piccoli pallavolisti il 31 maggio.