La Volley Game è...tricolore: vittoria agli Assoluti Under 12 S3

Falconara sale sul tetto d’Italia. Per la Volley Game le porte dell’estate coincidono con una splendida affermazione a Siderno, in Calabria, con la conquista del tricolore nella Categoria Under 12 S3 2° Livello. Il Progetto S3, avviato dalla Federazione Italiana Pallavolo, ha come scopo introdurre un nuovo modo di avvicinarsi al volley, in ambito sia federale che scolastico, ponendo al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley.

I “falchetti” hanno intrapreso un percorso quasi perfetto per arrivare a salire sul gradino più alto del podio. Partenza lanciata con la doppia vittoria ottenuto con Assisi, battuta 2-1 e con Roma superata col massimo scarto. La sconfitta 2-1 con Torino nella seconda posiziona la Volley Game nella sesta casella della griglia della terza fase. Inizia qui l’accelerazione che porterà al titolo nazionale: 2-1 al Padova al termine di un match combattutissimo, vittoria-vendetta contro il Torino nella semifinale e sigillo conclusivo con il 2-0 rifilato al Catania che fa scattare i festeggiamenti.

Questa la rosa: agli ordini dei tecnici Sergio Zagaglia e Massimo Concetti: Mansueto Matteo, Ficosecco Giulio, Bucciarelli Tommaso, Gasparri Daniele, Ballante Leonardo, Giorgini Leonardo, Massacesi Matteo, Korie Samuel Ryan Chibuchim.