Voglia di riscatto per la NEF Osimo impegnata con Volley 79

Voglia di riscatto e di tornare ad imporre il proprio gioco per LA NEF Osimo dopo l’amara sconfitta nel derby di Ancona contro la Bontempi Netoip. Un match difficile dove i ragazzi di coach Roberto Masciarelli si sono arresi per 3-1. Una gara disputata ad alti livelli dove entrambe le compagini hanno lottato per la conquista della vittoria ma “i senza testa” sono stati poco lucidi in alcuni importanti frangenti di gioco.

Questa settimana testa quindi all’US Volley 79, dell’ex Andrea Baleani, una squadra che non ha avuto un buon avvio ma da non sottovalutare, come sottolinea Lorenzo Silvestrelli. “Affronteremo una squadra che conosciamo, – afferma lo schiacciatore – in amichevole abbiamo ottenuto una vittoria e una sconfitta per tanto non è da sottovalutare. Una partita che non possiamo perdere, anche perché in seguito affronteremo delle squadre molto forti e dobbiamo far capire che siamo presenti agli avversari”.

Silvestrelli, arrivato quest’estate, si è subito contraddistinto all’interno del gruppo. “Siamo una squadra forte, – rimarca lo schiacciatore – con un gruppo unito ed io sono davvero felice di farne parte”. LA NEF Osimo scenderà in campo al PalaBellini sabato 20 Novembre alle ore 17.30. Dirigono l’incontro Rosignoli Marco e Colucci Claudia.