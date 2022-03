Vittoria netta della Nef Osimo su San Giovanni in Marignano

LA NEF Osimo si impone con un netto 3-0 contro la Ventil System San Giovanni Marignano. I biancoblu erano impegnati in casa in questa 18° giornata contro i romagnoli e arrivavano dunque all’ultima delle tre gare consecutive al PalaBellini. Gli ospiti allenati da Alessandro Della Balda seguivano i “senza testa” in classifica ma venivano da una vittoria netta per 3-0 contro il Romagna Banca Bellaria. Con questo successo per gli osimani si tratta della terza vittoria consecutiva su altrettante gare che porta i ragazzi di coach Riccardo Baldoni ad una posizione di classifica più tranquilla.

Partono forte i ragazzi di coach Baldoni con Polidori a muro che si fa notare e da subito LA NEF gestisce un buon vantaggio sul 15-5. I romagnoli provano con Conci e Magi ma Silvestrelli è in giornata e grazie ad una buona difesa gli osimani conquistano il primo set con ampio margine per 25-14, anche complice qualche errore di troppo degli avversari.

Una squadra quella di casa concentrata e soprattutto determinata anche nel secondo set, con Silvestrelli ispirato in schiacciata, mentre gli ospiti rimangono in scia grazie ad Uguccioni, con un bel ace, e Franco. I ragazzi di coach Baldoni sembrano essere più determinati, con Stella e Silvestrelli ancora protagonisti, conquistando anche il secondo set col punteggio di 25-17, con gli ospiti troppo timidi con i soli Franco e Alessandri a salvarsi.

Terzo set dove la Ventil System sembra più concentrata e per la prima volta da inizio gara è LA NEF ad inseguire, col punteggio di 2-5. Stella e Silvestrelli ci mettono poco a ristabilire la parità e grazie alla buona difesa del libero Schiaroli, i biancoblu mettono la testa avanti per 12-9. Polidori oltre agli avversari, sfida anche la sua carta d’identità e con un ottimo terzo set sia in difesa che in attacco, avvicina i ragazzi di Baldoni alla vittoria. Franco e Uguccioni cercano di avvicinare i loro compagni, ma LA NEF anche a muro è implacabile e conquista il terzo set col punteggio finale di 25-20.

“E’ la nostra terza vittoria consecutiva e la squadra ha giocato in maniera impeccabile, – commenta coach Riccardo Baldoni – mettendo in campo quello che avevamo preparato in queste settimane. Probabilmente i nostri avversari potevano fare meglio ma non gli abbiamo dato modo di rimettere la testa fuori. Continuiamo ora su questa strada”.

LA NEF OSIMO – VENTIL SYSTEM SGM 3-0 (25-14; 25-17; 25-20)

LA NEF OSIMO: Cremascoli 1, Genovesi, Silvestroni 4, Stella 15, Schiaroli, Silvestrelli 14, Vignaroli, Di Martino, Di Nisio, Caciorgna 9, Polidori 7, Sparaci All. Baldoni

VENTIL SYSTEM SGM: Galanti, Ercoles, Campi, Magi 5, Peroni, Flamigni, Ferraro, Cafaro, Alessandri 10, Zanni, Franco 7, Conci 4, Uguccioni 15, Sanchi, Sticchi, Di Michele All. Della Balda

Arbitri: Fabri Emanuela – La Torre Luigi